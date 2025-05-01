10-летний мальчик на квадроцикле в СКО: решение оштрафовать отца объяснили в полиции
Дастан стал звездой соцсетей, засветившись на видео, где он на квадроцикле перевозит мешкотару для укрепления дамбы.
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В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прокомментировали решиение оштрафовать родителей десятилетнего мальчика, который помогал взрослым бороться с паводками, передаёт BaigeNews.kz.
Юный житель села Тепличное — Дастан стал звездой соцсетей, засветившись на видео, где он на квадроцикле перевозит мешкотару для укрепления дамбы.
Самое интересное, что видео с десятилетним помощником распространил официальный аккаунт акимата СКО.
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Позже стало известно, что отца Дастана оштрафовали. Такое решение прокомментировали в ДП.
"Отец, 34-летний житель района, допустил своего сына к управлению транспортом во время перевозки мешков с грунтом. Мы понимаем: он хотел помочь общему делу. Но такие действия, в первую очередь, незаконны, а во-вторых — опасны жизни и здоровью как окружающих, так и самого ребёнка. И может привести к трагическим последствиям. Работы на дамбе проводятся в условиях повышенного риска, с участием спецтехники, полицейских, спасателей и военнослужащих. Мы заранее предупреждали граждан о недопустимости нахождения детей в зоне проведения таких работ, тем более за рулём техники.По данному факту отец привлечён к административной ответственности. Не с целью наказания, а чтобы предотвратить возможную беду. Мы искренне благодарим всех, кто помогает в ликвидации последствий паводков. Полиция рядом. Просим всех соблюдать меры безопасности. Особенно — в отношении детей. Это наша общая ответственность", — заявил начальник управления местной полицейской службы ДП СКО Алибек Габдуллин.
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