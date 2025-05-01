В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прокомментировали решиение оштрафовать родителей десятилетнего мальчика, который помогал взрослым бороться с паводками, передаёт BaigeNews.kz.

Юный житель села Тепличное — Дастан стал звездой соцсетей, засветившись на видео, где он на квадроцикле перевозит мешкотару для укрепления дамбы.

Самое интересное, что видео с десятилетним помощником распространил официальный аккаунт акимата СКО.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СҚО әкімдігі (@sko_akimdik)

Позже стало известно, что отца Дастана оштрафовали. Такое решение прокомментировали в ДП.