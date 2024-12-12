Сотрудниками Департамента полиции на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий в районе железнодорожного переезда "Караганда - Караганозек" был установлен и задержан 34-летний местный житель по подозрению в хранении наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе личного обыска у задержанного обнаружено и изъято наркотическое средство "мефедрон" общим весом 427 граммов, что согласно действующему законодательству является особо крупным размером.

Транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. В ходе следствия установлено, что наркотические средства он приобретал через телеграм-канал с целью сбыта по территории города.

Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев.

Напомним, что с начала года сотрудниками ДП на транспорте выявлено 393 наркоправонарушения, из них 34 фактов сбыта, 23 хранений в особо крупных размерах, 10 контрабанды.

Из незаконного оборота изъято более 240 кг различных наркотических средств, в том числе свыше 1 кг. синтетических наркотиков.

Напомним, склад с наркотиками обнаружили в Астане.