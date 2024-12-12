10 лет за полкило мефедрона получил карагандинец
Департамент полиции на транспорте МВД РК.
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Сотрудниками Департамента полиции на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий в районе железнодорожного переезда "Караганда - Караганозек" был установлен и задержан 34-летний местный житель по подозрению в хранении наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе личного обыска у задержанного обнаружено и изъято наркотическое средство "мефедрон" общим весом 427 граммов, что согласно действующему законодательству является особо крупным размером.
Транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. В ходе следствия установлено, что наркотические средства он приобретал через телеграм-канал с целью сбыта по территории города.
Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев.
Напомним, что с начала года сотрудниками ДП на транспорте выявлено 393 наркоправонарушения, из них 34 фактов сбыта, 23 хранений в особо крупных размерах, 10 контрабанды.
Из незаконного оборота изъято более 240 кг различных наркотических средств, в том числе свыше 1 кг. синтетических наркотиков.
Напомним, склад с наркотиками обнаружили в Астане.
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