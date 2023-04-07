"10 лет назад я работал на базаре, но всегда верил": Асу Алмабаев о подписании в UFC

Фото: DAR Pro Team

Казахстанский боец Асу Алмабаев, подписавший контракт с сильнейшим промоушеном в мире - UFC - обратился к болельщикам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Алмабаев опубликовал в Instagram пост, в котором поблагодарил свою команду DAR Team, ее основателя и призвал фанатов не бояться мечтать.

"10 лет назад я работал на базаре, но всегда верил, что однажды окажусь в UFC! Альхамдулиллах, я подписал свой контракт с сильнейшим промоушеном мира. Не бойтесь мечтать! Тяжелый труд, тренировки и вера в себя приведут вас к мечте!" - заявил Асу Алмабаев.

Из 19 профессиональных боев Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.