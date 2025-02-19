10 лет без контроля: депутаты отреагировали на трагедию с горняками "Казахмыса"
Мажилис требует создать отдельный госорган по промышленной безопасности.
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Депутаты потребовали усилить контроль за промышленной безопасностью после трагедии на руднике "Казахмыса", передаёт BaigeNews.kz.
Мажилисмены направили депутатский запрос премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову, в котором выразили обеспокоенность участившимися авариями на предприятиях компании "Казахмыс" и предложили конкретные меры по улучшению промышленной безопасности.
Далее они поделились неутешительной статистикой. В 2023 году на предприятиях компании уже происходили несчастные случаи со смертельным исходом:
• На Балхашском медеплавильном заводе и шахте №57 погибли монтажник и горный мастер.
• В Жезказганской обогатительной фабрике №2 погибла женщина, а на руднике "Жайсан" – двое горняков.
• В октябре 2024 года на шахте "Саяк-3" из-за выброса угарного газа погибли ещё два шахтёра.
Депутаты требуют провести тщательное расследование обстоятельств последней аварии, особенно учитывая необычную ситуацию со взрывом газа, который не должен присутствовать в медных рудниках.
"В связи с этим возникает вопрос: почему одно из лучших и рентабельных предприятий продолжает приносить высокую прибыль, но годами не обеспечивает должный уровень безопасности труда?! Такие техногенные аварии ежегодно повторяются и продолжают происходить на рудниках, шахтах и нефтяных месторождениях нашей страны. Это указывает и более чем, доказывает важность и необходимость государственных институтов промышленной безопасности. Но, в связи с постоянным реформированием этой системы, мы потеряли целую контролирующую государственную отрасль, в том числе специалистов, инспекторов самого высокого уровня", - заявили мажилисмены.
Ключевые предложения депутатов:
- Создать отдельный госорган по промышленной безопасности, который будет подчиняться напрямую премьер-министру.
- Совершенствовать систему страхования жизни и здоровья работников опасных производств.
- Провести независимое расследование аварии с привлечением экспертов по газовой безопасности.
- Проверить системы проветривания рудников на соответствие стандартам безопасности.
- Финансировать модернизацию оборудования на горнодобывающих предприятиях, чтобы повысить уровень безопасности труда.
В заключение мажилисмены отметили, что они неоднократно предупреждали о возможных трагедиях, но их инициативы не были поддержаны правительством. Также подчеркивается, что систему промышленной безопасности ослабили после реорганизации – контрольные функции передали пожарным и спасателям. А научный институт по проблемам промышленной безопасности ликвидировали 10 лет назад, лишив страну централизованного подхода к предотвращению аварий.
Мажилисмены заявили, что трагедия в Улытау ещё раз доказала необходимость срочных реформ в сфере промышленной безопасности.
Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".
Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
В компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.
Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.
19 февраля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства назвал предварительную причину обрушения на руднике "Жомарт".
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