Досрочно расторгнуты контракты с 10 недропользователями, которые не выполнили свои обязательства. Они приостанавливают работу на месторождениях, расположенных в водоохранных зонах крупных рек, озер и рядом с населенными пунктами, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, за последние два года прекращена деятельность 16 месторождений.

В данное время в специализированную природоохранную прокуратуру области направлено предложение о досрочном расторжении контрактов с 38 недропользователями, которые не выполнили свои обязательства. Прокуратуре предстоит провести проверку и, если будут выявленны указанные факты, то контракты и лицензии недропользователей будут аннулированы.

Усилить борьбу с компаниями, которые наносят ущерб окружающей среде, поручил и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

"Создана рабочая группа с участием представителей уполномоченных органов для выявления незаконных недропользователей. Они проводят мониторинг, но при принятии конкретных решений ответственные ведомства не выполняют свои обязанности в полном объеме. Поэтому каждое учреждение должно четко определить свои задачи и качественно их выполнять, а в отношении незаконных недропользователей должны приниматься конкретные и решительные меры. Природа не должна страдать", – заявил Нуралхан Кушеров.

Глава региона поручил регулярно проводить рейды по карьерам и активизировать работу мобильных групп.