  • 29 Ноября, 19:45
  • BAIGENEWS

10-классник ранил ножом сверстника в Актобе

Инцидент произошёл в школе.

Сегодня, 19:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: baigenews.kz

ЧП произошло в одной из школ Актобе. Старшеклассник ранил ножом подростка, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Нуржамиля Тулеуова.

 
 
 
 
 
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Публикация от Уполномоченный по правам детей Актюбинской области (@bala_qorgau_aktobe_)

Она написала, что возбуждено дело по поводу инцидента с ножом в одной из школ города. 

"Однако следователи заявили, что пострадавший не подавал жалобу. Ученик перенёс операцию, его состояние в норме. Сегодня школьный психолог пообщался с учащимися и провёл разъяснительную работу", - сообщила Тулеуова.

По словам старшеклассника, он взял нож у брата, играл с оружием, подкидывая его, и случайно задел ногу школьника.

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