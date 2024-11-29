10-классник ранил ножом сверстника в Актобе

ЧП произошло в одной из школ Актобе. Старшеклассник ранил ножом подростка, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Нуржамиля Тулеуова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Уполномоченный по правам детей Актюбинской области (@bala_qorgau_aktobe_)

Она написала, что возбуждено дело по поводу инцидента с ножом в одной из школ города.

"Однако следователи заявили, что пострадавший не подавал жалобу. Ученик перенёс операцию, его состояние в норме. Сегодня школьный психолог пообщался с учащимися и провёл разъяснительную работу", - сообщила Тулеуова.

По словам старшеклассника, он взял нож у брата, играл с оружием, подкидывая его, и случайно задел ногу школьника.