Полиция Алматы расследует десять фактов, связанных с созданием организованной преступной группы, одним из которых является создание и руководство транснациональной преступной организацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно данным управления по борьбе с организованной преступностью, в прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром.

В ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия. В их числе 18 пистолетов, шесть автоматов, 26 единиц нарезного оружия, семь винтовок, шесть обрезов, 35 единиц травматического оружия, 15 гранат и более 1456 боеприпасов.

Кроме того, сотрудники УБОП пресекли два случая торговли людьми, а также 25 фактов сводничества и организации притонов.