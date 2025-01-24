10 фактов создания ОПГ расследует полиция в Алматы
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Полиция Алматы расследует десять фактов, связанных с созданием организованной преступной группы, одним из которых является создание и руководство транснациональной преступной организацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Согласно данным управления по борьбе с организованной преступностью, в прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром.
В ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия. В их числе 18 пистолетов, шесть автоматов, 26 единиц нарезного оружия, семь винтовок, шесть обрезов, 35 единиц травматического оружия, 15 гранат и более 1456 боеприпасов.
Кроме того, сотрудники УБОП пресекли два случая торговли людьми, а также 25 фактов сводничества и организации притонов.
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