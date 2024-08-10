10 экопривычек за 10 дней хотят привить казахстанцам

Ежегодный республиканский челлендж "10 жасыл күн" стартовал в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК.

Этот челлендж проводится в рамках республиканских экологических акций "Taza Alem" и "Таза Қазақстан" корпоративным общенациональным фондом "Фонд социальных проектов" и проектом "Birgemiz: Taza Alem".

"В рамках челленджа "10 жасыл күн" запланировано формирование 10 эко привычек в течение 10 дней. Среди них "Откажись от пластиковых пакетов. Замени их на эко-сумки", "Экономь электричество", "Ходи пешком (отказ от лифта, от транспорта)", "Экономь воду", "Сортируй мусор" и другие. Основная цель челленджа - Вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды", — говорится в сообщении.

Отметим, экологическая акция проходит под общим хэштегом #10ZHASYLKÚN. Участникам необходимо поделиться фотографиями или видео, а также отметить страницу организаторов @birgemiz_taza_alem2022.