  • 10 Августа, 04:39
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10 дней ищут казахстанку, ушедшую продавать золото на миллион тенге

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Polisia.kz Сегодня, 04:12
Сегодня, 04:12
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Фото: Polisia.kz

10 дней не могут найти жительницу Туркестанской области Гулсим Нарджигитову, которая ушла из дома, чтобы продать золотые украшения, передаёт Otyrar.kz.

38-летняя жительница Мактааральского района пропала 31 июля. Заявление в полицию подали родственники Гулсим Нарджигитовой. По их словам, с собой у женщины были золотые изделия стоимостью свыше миллиона тенге.

Было начато досудебное расследование, создана оперативно-следственная группа. На поиски женщины ориентировали личный состав районного отдела полиции. Ориентировку с приметами и фото Гулсим Нарджигитовой разослали во все городские и районные подразделения полиции. Однако поиски пока результата не дали. Дома ее ждут супруг и пятеро детей.

"В мероприятиях по розыску пропавшей женщины задействованы полицейские области. В том числе, весь личный состав Мактааральского РОП и соседних отделов полиции, а также Специального отряда быстрого реагирования. Напомним, приметы пропавшей женщины: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные, черные. Была одета в зелёное платье и черные туфли. С собой у нее была черная сумка и телефон",— рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Если у Вас имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшей, можно обратиться по телефонам: 8-725-41-21-2-02, 8-747-541-62-56 или 102.

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