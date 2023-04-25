10 дней без света живут сельчане в Актюбинской области

Фото: Эльмира Кубегенова

В трёх отдалённых сёлах Актюбинской области 10-ый день люди живут без электричестве в домах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Это два аула в Иргизском районе: Шенбертал и Жаныс би, а также село Тумалыкол в Шалкарском районе. Социальные объекты, по словам чиновников, там работают за счёт тока от генераторов.

Причиной отключения электроснабжения в населённых пунктах изначально была непогода: из-за сильного ветра и обледенения в общей сложности в двух районах упали 70 опор электролинии.

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"Восстановить их сразу не получилось, также из-за непогоды", - говорит руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нурберген Бекеев.

Восстановительные работы по установке столбов и обновлению электролинии проводятся до сих пор. На сегодня в этих районах в общей сложности работают 22 электрика и задействовано восемь единиц спецтехники. По словам Бекеева сегодня вечером в этих аулах, где в общей сложности проживают около полутора тысяч человек, должны дать свет.

Отметим, что 15 апреля в Актюбинской области сразу в семи районах региона из-за аварий на линиях электропередач, случившихся после непогоды, произошло падение опор. Тогда жители около 50-ти населенных пунктов остались без электричества.