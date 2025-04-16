10 детей выпали из окон в Астане с начала года, трое погибли
После трагедий с детьми в Астане усилили профилактику падений из окон.
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В Астане началась профилактическая кампания по предотвращению выпадения детей из окон. Инициатором выступила прокуратура города совместно с Управлением жилья и жилищной инспекции, передает BaigeNews.kz.
На совещании, которое прошло с участием представителей районных акиматов, полиции, ДЧС, ОСИ, КСК и управляющих компаний, обсудили меры по повышению осведомлённости жителей и усилению профилактики трагических инцидентов. Особое внимание было уделено важности установки оконных ограничителей и необходимости постоянного контроля за детьми.
"Большинство несчастных случаев происходит по недосмотру. Это может произойти за секунду — мама вышла в магазин или просто отвлеклась. Чаще трагедия случается по неосторожности", — отметила старший помощник прокурора города Айгерим Умирзакова.
В рамках рейда специалисты акимата, ДЧС и прокуратуры провели обход квартир в жилом комплексе района Алматы. С жителями провели разъяснительные беседы и раздали памятки по безопасности.
По данным ведомств, только в 2024 году в Астане зафиксировано 38 случаев падения детей из окон, из них 10 — со смертельным исходом. В 2025 году уже произошло 10 подобных случаев, трое детей погибли.
Рейды будут продолжены во всех районах столицы в течение недели. Власти призывают родителей быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра, особенно в летний период, когда окна чаще открываются.
В одном из жилых домов по улице Куйши Дина в Астане накануне очевидица заметила двух детей, игравших у открытого окна. По словам читательницы, дети пытались передавать друг другу предмет через окно, рискуя выпасть с высоты.
11 апреля мы писали о том, что пятилетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Кокшету.
13 апреля двухлетний ребёнок впал в кому после падения из окна в Павлодаре.
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