Международный день прав человека, отмечаемый ежегодно 10 декабря, посвящён защите и продвижению прав человека, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году. Этот день стал символом борьбы за свободу, равенство и справедливость для всех людей независимо от их происхождения, пола, национальности или религиозных убеждений, передаёт BaigeNews.kz.

История праздника уходит корнями в послевоенное время, когда страны-основатели ООН договорились о необходимости создать универсальный документ, устанавливающий основные права человека. Всеобщая декларация стала первой попыткой глобального сообщества сформулировать и признать универсальные права, которые неотъемлемо принадлежат каждому. Этот документ стал основой для развития международного права в области прав человека, способствуя их признанию во всех уголках мира.

Сегодня День прав человека напоминает нам о важности совместных усилий в защите прав каждого человека. Ежегодно ООН выбирает тему, подчеркивающую актуальные вызовы. Тема 2024 года "Мы готовы к решению нынешних и будущих проблем. Сообща мы построим будущее, которого мы хотим".

Данный день также предоставляет возможность проанализировать текущие вызовы в сфере прав человека в каждой стране, включая Казахстан, и обсудить пути их преодоления.