  • 30 Ноября, 18:39
  • BAIGENEWS

10 человек пришлось эвакуировать из задымленного дома в Усть-Каменогорске

Пожарные использовали спасательные капюшоны.

Сегодня, 17:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: МЧС РК

В ВКО сотрудники МЧС при пожаре спасли и эвакуировали 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар разгорелся в двухэтажном доме по улице Михаэлиса в Усть-Каменогорске.

"Прибывшими на место происшествия спасателями из сильно задымленного подъезда при помощи спасательных капюшонов спасены двое и эвакуированы восемь жителей дома. Пожар ликвидирован на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности.

 
 
 
 
 
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A post shared by Shko Tjd Dchs Vko (@shygysqaz_tjd)

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