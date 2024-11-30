10 человек пришлось эвакуировать из задымленного дома в Усть-Каменогорске
Пожарные использовали спасательные капюшоны.
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
98Фото: МЧС РК
В ВКО сотрудники МЧС при пожаре спасли и эвакуировали 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пожар разгорелся в двухэтажном доме по улице Михаэлиса в Усть-Каменогорске.
"Прибывшими на место происшествия спасателями из сильно задымленного подъезда при помощи спасательных капюшонов спасены двое и эвакуированы восемь жителей дома. Пожар ликвидирован на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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