10 человек пришлось эвакуировать из задымленного дома в Усть-Каменогорске

В ВКО сотрудники МЧС при пожаре спасли и эвакуировали 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар разгорелся в двухэтажном доме по улице Михаэлиса в Усть-Каменогорске.

"Прибывшими на место происшествия спасателями из сильно задымленного подъезда при помощи спасательных капюшонов спасены двое и эвакуированы восемь жителей дома. Пожар ликвидирован на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности.