10 человек получили тяжёлые травмы во время схода вагонов поезда

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, передает BaigeNews.kz со ссылкой РИА Новости.

"Двадцать шестого июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск", — указано в сообщении РЖД.

Предварительно установлено, что погибших нет, рассказали в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК. Как уточнили власти Воркуты, есть пострадавшие, около десяти пассажиров в тяжелом состоянии.

По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает телеграм канал Mash, в сторону Инты отправились 5 вагонов, в которых находятся 195 пассажиров. 20 из них — работники РЖД.

Для помощи пострадавшим вылетели два санборта МИ-8МТВ из Усинска.