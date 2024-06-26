10 человек получили тяжёлые травмы во время схода вагонов поезда
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Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, передает BaigeNews.kz со ссылкой РИА Новости.
"Двадцать шестого июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск", — указано в сообщении РЖД.
Предварительно установлено, что погибших нет, рассказали в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК. Как уточнили власти Воркуты, есть пострадавшие, около десяти пассажиров в тяжелом состоянии.
По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает телеграм канал Mash, в сторону Инты отправились 5 вагонов, в которых находятся 195 пассажиров. 20 из них — работники РЖД.
Для помощи пострадавшим вылетели два санборта МИ-8МТВ из Усинска.
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