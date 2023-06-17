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10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области
На трассе Жанаозен — Кендерли в Мангистауской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли 10 человек. Пятеро из них — дети, передаёт BaigeNews.kz.
К жителям региона через социальные сети обратился Начальник департамента полиции Мангистауской области.
"16 июня около в половине десятого вечера на трассе Жанаозен–Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нём погибло 10 человек. Из них пятеро несовершеннолетние. Выражая соболезнования родным и близким погибших, хочу предупредить. Основная причина ДТП — выезд транспортного средства на встречный маршрут. Кроме того, с начала года произошло 3 аварии на дорогах с участием животных, 2 человека погибли и 2 получили травмы", — сообщил Аян Дуйсембаев.
Он обратил внимание на то, что население региона ежедневно растет. Область занимат первое место по республике по приросту населения. В прошлом году в период каникул в регион прибыли около 35 тысяч туристов на 7 тысячах транспортных средств.
Также количество автотранспорта по области за последние 5 лет выросло на 15 тысяч, в настоящее время достигло 170 тысяч.
С начала года в области зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, 32 человека погибли и 185 получили травмы. К примеру, за 10 лет конфликта в Афганистане приняли участие 444 мангыстаусца, из них 8 погибли.
"Разбирая вчерашнюю страшную аварию, хочу отметить что внутри автомобиля Toyota находилось 8 человек. Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль могли попасть только 4 человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье. Водитель автомобиля "Duster" месяц назад был предупреждён и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности. В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей!",— обратился к населению региона генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев.
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