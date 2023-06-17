10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области

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На трассе Жанаозен — Кендерли в Мангистауской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли 10 человек. Пятеро из них — дети, передаёт BaigeNews.kz.

К жителям региона через социальные сети обратился Начальник департамента полиции Мангистауской области.

"16 июня около в половине десятого вечера на трассе Жанаозен–Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нём погибло 10 человек. Из них пятеро несовершеннолетние. Выражая соболезнования родным и близким погибших, хочу предупредить. Основная причина ДТП — выезд транспортного средства на встречный маршрут. Кроме того, с начала года произошло 3 аварии на дорогах с участием животных, 2 человека погибли и 2 получили травмы", — сообщил Аян Дуйсембаев.

Он обратил внимание на то, что население региона ежедневно растет. Область занимат первое место по республике по приросту населения. В прошлом году в период каникул в регион прибыли около 35 тысяч туристов на 7 тысячах транспортных средств.

Также количество автотранспорта по области за последние 5 лет выросло на 15 тысяч, в настоящее время достигло 170 тысяч.

С начала года в области зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, 32 человека погибли и 185 получили травмы. К примеру, за 10 лет конфликта в Афганистане приняли участие 444 мангыстаусца, из них 8 погибли.