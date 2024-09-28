10 человек погибли и 11 получили ранения при взрыве на АЗС

В результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде столицы Дагестана Махачкалы погибли 10 человек, в том числе двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BBC News/Русская служба.

По данным дагестанского министерства здравоохранения, еще 11 человек получили ранения, четверо из них направлены на амбулаторное лечение, а остальные находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Здание АЗС разрушено, повреждены две легковых машины и грузовик, сообщает ТАСС.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим.