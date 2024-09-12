10 автобусных маршрутов изменят схему движения в Алматы
Сегодня, 15:44
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Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
44Фото: baigenews.kz
В связи с праздничными мероприятиями ко Дню города в Алматы с 12 по 16 сентября перекроют движение по улице Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана, передаёт BaigeNews.kz.
В Управлении городской мобильности сообщили, что на этот период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта -№16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224.
Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном - по Богенбай батыра. При этом маршруты №16 и 126 будут объезжать указанный участок по улице Гоголя.
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