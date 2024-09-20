10 авто сгорели в Казахстане
Сегодня, 09:22
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Сегодня, 09:22Сегодня, 09:22
157Фото: АиФ
За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 пожаров на автотранспорте. Грузовики и легковые авто сгорели в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областях и в области Жетісу, Алматы, Караганде и Павлодаре, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС РК.
"Силами МЧС ликвидированы загорания 5 легковых и 5 грузовых автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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