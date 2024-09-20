  • 20 Сентября, 10:58
  • BAIGENEWS

10 авто сгорели в Казахстане

Сегодня, 09:22
АВТОР
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АиФ Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: АиФ

За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 пожаров на автотранспорте. Грузовики и легковые авто сгорели в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областях и в области Жетісу, Алматы, Караганде и Павлодаре, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС РК.

 "Силами МЧС ликвидированы загорания 5 легковых и 5 грузовых автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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