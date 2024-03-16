10 авто должников по алиментам доставили на штрафстоянку в Астане
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В Астане 10 автомобилей, принадлежащих должникам по алиментам, отправили на штрафстоянку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Такие меры приняты в ходе рейда "Должник". Так, с 4 по 14 марта задержано 10 автомашин должников, имеющих задолженность по алиментам на общую сумму более 23 миллиона тенге. Частные судебные исполнители произведут оценку авто и выставят их на торги.
По данным департамента юстиции столицы, с начала 2024 года 38 должников привлекли к административной ответственности по статье 669 КРКоАП по категориям алименты. Из них восемь должников арестованы на срок от двух до пяти суток, остальные оштрафованы на 5 МРП.
Кроме того, два злостных должника по алиментам привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК РК.
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