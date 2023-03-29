1 сентября увеличатся пособия для людей с инвалидностью на 14,5%

Фото: пресс-служба Акорды

Токаев поручил правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия для людей с инвалидностью на 14,5 процента, передаёт BaigeNews.kz.

"Отдельно хочу остановиться на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек. Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства. Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье. В этой связи поручаю правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 процента", - сказал президент.

По мнению главы государства, Казахстан является единственным государством которое обеспечивает такую социальную поддержку.

"Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы. В этом должна проявляться справедливость государства и солидарность общества. Особое значение имеет защита материнства и детства. По моему поручению с начала текущего года период выплат по уходу за ребенком был увеличен с 1 года до полутора лет. В этом году также пересмотрен социальный пакет, который ранее выдавался детям из малообеспеченных семей от 1 года до 6 лет. Свыше 100 тысяч детей теперь получают эту поддержку деньгами. Кроме того, сегодня выплачиваются пособия более полумиллиону многодетных семей, активно ведется подготовка к реализации моей инициативы "Нацфонд – детям", которую я инициировал в прошлом году. Государство продолжит оказывать малоимущим гражданам адресную социальную помощь", - отметил Токаев.

Однако, по его словам, любая помощь не должна порождать иждивенчества.

"В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан. В то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта. В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий", - заявил Токаев.

Парламенту и правительству он поручил координировать работу по этому направлению.