Более 1 млрд тенге из возвращенных активов выделено на строительство систем водоснабжения в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Принято решение о выделении из Специального государственного фонда средств для обеспечения жителей городов Косшы и Макинск в Акмолинской области водоснабжением.

В городе Косшы на завершение строительства водопроводной системы выделено 476,7 млн тенге. Реализация проекта позволит на 100% обеспечить население централизованным водоснабжением. На сегодня проложено порядка 50 км труб. В целом протяженность сетей составит 64,1 км. Объект планируется сдать до конца текущего года. Действующая инженерная сеть рассчитана на 30 тыс. жителей. В настоящее время в Косшы, по официальным данным, зарегистрировано более 50 тыс. человек. К 2038 году, согласно Генеральному плану города, число жителей может превысить 150 тыс.

В Макинске ведется реконструкция водопроводных сетей. Проект предусматривает прокладку 72,7 км сетей. На сегодня за счет ранее выделенных средств завершены работы по 45 км. Направленные из Спецгосфонда средства в размере 606,4 млн тенге позволят завершить проект и обеспечить всех жителей города, численность которого превышает 18 тыс. человек, централизованным водоснабжением.

Реализация поручений Главы государства по использованию средств, полученных от возврата незаконно выведенных активов, на решение социальных задач стало эффективным инструментом в модернизации социальной инфраструктуры. На текущий момент из Специального государственного фонда выделены средства для реализации около 280 проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, социальное обеспечение, а также для обновления инженерных сетей и водных сооружений.