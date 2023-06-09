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  • 1 млн тенге планировал выручить на продаже гашиша житель Жамбылской области
Polisia.kz Сегодня, 06:01
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Сегодня, 06:01
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Фото: Polisia.kz

1 млн тенге планировал выручить на продаже гашиша житель Жамбылской области

В Шуском районе Жамбылской области по подозрению в хранении наркотических веществ в особо крупном размере задержан 47-летний местный житель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные мероприятия проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК и подразделением специального назначения "Беркут" в рамках ОПМ "Қарасора".

В ходе личного обыска обнаружен пакет с наркотическим веществом, общий вес которого составляет 3,8 кг. Экспертиза показала, что это был гашиш. Подозреваемый ранее закопал наркотики, и был задержан, когда вез пакет к себе домой. Он планировал продать изъятое на черном рынке за 1 млн тенге. Мужчина несколько раз был судим за аналогичные наркопреступления.

"Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шуского район. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", – сообщил начальник УПН ДП области Алим Бажикбаев.

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Сегодня, 06:01
244
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