1 млн тенге планировал выручить на продаже гашиша житель Жамбылской области

Фото: Polisia.kz

В Шуском районе Жамбылской области по подозрению в хранении наркотических веществ в особо крупном размере задержан 47-летний местный житель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные мероприятия проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК и подразделением специального назначения "Беркут" в рамках ОПМ "Қарасора".

В ходе личного обыска обнаружен пакет с наркотическим веществом, общий вес которого составляет 3,8 кг. Экспертиза показала, что это был гашиш. Подозреваемый ранее закопал наркотики, и был задержан, когда вез пакет к себе домой. Он планировал продать изъятое на черном рынке за 1 млн тенге. Мужчина несколько раз был судим за аналогичные наркопреступления.