1 апреля в столице стартует приём документов в первый класс

Фото: kazbilim.kz

В Астане с 1 апреля стартует приём документов в первый класс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Как сообщила заместитель руководителя Управления образования города Маржан Каирбаева, приём документов для поступления в первый класс в общеобразовательных школах будет проводиться с 1 апреля до 1 августа. Ожидается, что в этом учебном году в первый класс пойдут около 26 тысяч детей.

"Все школы, кроме специализированных, принимают в первый класс без вступительных экзаменов", - пояснила она.

Родители сдают документы через веб-портал www.egov.kz. Первые три заявления принимаются от детей, проживающих на территории школы. Одно – по просьбе родителей, то есть по выбору (по принципу 3+1).

Для приёма детей в первый класс необходимы следующие документы:

заявление от родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о состоянии здоровья по форме № 063/у и "Паспорт здоровья ребёнка" по форме 026/у-3;

фотография ребенка размером 3 на 4 сантиметра в двух экземплярах.

Школа не вправе требовать документы, не указанные в перечне обязательных для сдачи документов.

К слову, для зачисления детей иностранных граждан и лиц, проживающих на территории Казахстана без гражданства, в течение трех рабочих дней со дня поступления от них заявления определяется образовательная организация с избытком ученических мест, а затем выдаётся направление.

Отметим, так как 1 апреля выпадает на субботу, приём документов начнётся с 3 апреля.