С 1 апреля в Астане стартует долгожданный прием документов в первый класс, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель руководителя Управления образования города, Маржан Каирбаева, рассказала о всех деталях на брифинге, передает официальный сайт акимата столицы.

Прием документов будет проходить с 1 апреля по 1 августа, и, по прогнозам, в этот раз в первый класс пойдут около 26 тысяч маленьких астанчан. Родители могут подавать заявления через веб-портал "Электронного правительства" - www.egov.kz. Важно, что первые три заявления принимаются от детей, проживающих на территории школы, а одно заявление можно подать по выбору, благодаря принципу 3+1.

Для поступления в первый класс нужно предоставить только несколько документов:

заявление от родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинская справка по форме № 063/у и "Паспорт здоровья";

фотография ребенка размером 3х4 см (2 штуки).

Учебные заведения обязаны принимать детей без вступительных экзаменов, за исключением специализированных школ. Главное — соответствие возрастным требованиям: дети должны быть шести лет или исполниться шесть лет в текущем году. Для иностранных граждан и детей без гражданства предусмотрен особый порядок: в течение трех рабочих дней после подачи заявления им будет выдано направление в образовательное учреждение с местами.

Кроме того, дети с особыми образовательными потребностями будут зачислены на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации, а прием в специализированные учебные заведения продлится до 15 апреля, с конкурсом с 15 по 30 апреля.

К слову, 1 апреля выпадает на субботу, поэтому прием документов в 1 класс начнется с 3 апреля.