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1 апреля мир перейдёт на новую валюту - правда или фейк Сегодня, 15:31
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Сегодня, 15:31
90

1 апреля мир перейдёт на новую валюту - правда или фейк

В соцсетях тиражируют сообщения о том, что с 1 апреля весь мир перейдёт на новую валюту – CBDC. Это цифровые деньги, а наличные якобы окажутся под запретом. Так ли это, разбирались эксперты stopfake.kz, передаёт BaigeNews.kz

"CBDC – общее название для всех цифровых валют, принадлежащих Центральным банкам разных стран. В каждой стране может быть своя цифровая валюта, так же как и свои печатные деньги. Пока в мире девять стран, в которых запустили CBDC. Другие изучают возможность внедрения или разрабатывают пилотные проекты. Однако ни одна из стран пока не объявляла о внедрении CBDC с 1 апреля этого года", - заявили разоблачители фейков.

Эксперты отметили, что CBDC планируют внедрять и в Казахстане. Нацбанк разрабатывает проект по интеграции "цифрового тенге". 

"Эта работа далека от завершения. По плану полная интеграция цифровой валюты должна состояться лишь в 2025 году. При этом внедрение "цифрового тенге" не будет означать отмены или запрета на использование наличных денег. Его будут использовать параллельно с наличными и безналичными деньгами, о чём сказано на сайте Национального банка РК. Таким образом, нет совершенно никаких оснований верить в то, что 1 апреля 2023 года мир в целом и Казахстан в частности перейдёт на новую цифровую валюту", - заключили аналитики данных.

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Сегодня, 15:31
90
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