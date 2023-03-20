1 апреля мир перейдёт на новую валюту - правда или фейк

В соцсетях тиражируют сообщения о том, что с 1 апреля весь мир перейдёт на новую валюту – CBDC. Это цифровые деньги, а наличные якобы окажутся под запретом. Так ли это, разбирались эксперты stopfake.kz, передаёт BaigeNews.kz.

"CBDC – общее название для всех цифровых валют, принадлежащих Центральным банкам разных стран. В каждой стране может быть своя цифровая валюта, так же как и свои печатные деньги. Пока в мире девять стран, в которых запустили CBDC. Другие изучают возможность внедрения или разрабатывают пилотные проекты. Однако ни одна из стран пока не объявляла о внедрении CBDC с 1 апреля этого года", - заявили разоблачители фейков.

Эксперты отметили, что CBDC планируют внедрять и в Казахстане. Нацбанк разрабатывает проект по интеграции "цифрового тенге".